المتوسط:

أكدت عضو المجلس البلدي مرزق، عتيقة جمعة، فشل جهود التواصل التي أجراها المجلس، مع كافة المنظمات الإنسانية والسياسية في ليبيا، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر المحلية والدولية، لمحاولة حلحلة أزمة المدينة.

وبينت جمعة في تصريحات صحفية، الجمعة، أنها تواصلت مع المبعوث الأممي، غسان سلامة، بشكل شخصي، وأعطته قائمة من إعداد المركز البلدي بأسماء وصور أسرى أهل المدينة عند المرتزقة التشاديين للتوسط للإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم دون أن تسفر هذه الجهود عن شيء.

وأدانت عضو مجلس مرزق، تردي أحوال المختطفين الإنسانية، وفق ما يصل إلى أبناء المدينة، خاصة أنهم يعانون من إصابات متفاوتة.

The post بلدي مرزق: فشل جهود التواصل التي أجراها المجلس لحلحلة أزمة المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية