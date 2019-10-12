بالصور | إستمرار أعمال برنامج الامم المتحدة الانمائي لصيانة مقر مراقبة تعليم سرت

ليبيا – تتواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات بسرت التى تشرف علية بلدية سرت ضمن أحد أعمال صندوق دعم الاستقرار الدى تديرة وزارة التخطيط وينفدة برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP.

مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية إن أعمال الصيانة لهذا الموقع تنفدة شركة الاتفاق للمقاولات العامة بسرت وأن نسبة الإنجاز تجاوزت 80% حيث تشمل الصيانة كافة الموقع المكون من طابقيين وترميمات ومواد صحية وإنارة وغيرها.

وأوضح أن بلدية سرت نفدت أكثر من 30 موقعاً للصيانة في مختلف القطاعات خلال العام الحالي وأكثر من 12 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها كما يجري صيانة مؤسسات تعليمية أخرى ومرافق صحية في اطار تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنيين بسرت.