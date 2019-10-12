نائب رئيس البعثة الأممية يلتقي مدربي اللغة الانجليزية لدى وزارة تعليم الوفاق

ليبيا – إلتقى نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة جوشوا هاريس أمس الجمعة في تونس بـ34 مدرباً لمعلمي اللغة الإنجليزية لدى وزارة التعليم من مختلف أنحاء ليبيا.

اللقاء عقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للسفارة الأمريكية في ليبيا للإحتفال بإختتام ورشة عمل حول تدريس اللغة الإنجليزية للتلاميذ الصغار دامت لمدة أسبوعين.

وقادت التدريب أخصائية اللغة الإنجليزية الأمريكية ويندي كولسون بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم التابع لوزارة التعليم.

وأعرب نائب رئيس البعثة عن أمله بأن تكون هذه الفرصة بداية لمزيد من الفرص في المستقبل لمعلمي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء ليبيا.

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