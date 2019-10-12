 بعد رفضه التّسليم وإغلاق الفرع..حمدي العبيدي يصدر تعليماته بإجراء التسليم والاستلام لفرع جوازات المرج

أخبار ليبيا24- خاصّ

أصدر معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد “حمدي العبيدي” تعليماته لرئيس فرع المصلحة بالمرج بإجراء التسليم والاستلام في الفرع.

وأكد “العبيدي” أن العبث بمصلحة المواطن وصل إلى حد لا يطاق، حيث أن رئيس قسم شؤون المواطنين في فرع المرج، يتعمد إغلاق المنظومة أمام المرضى والجرحى دون مراعاة ظروفهم الصحية.

ولفت معاون رئيس المصلحة، إلى أن الإهمال وصل إلى أن وحدة المحفوظات في فرع المرج هي عبارة عن مكب قمامة، وهذا يعد عبثًا بالأمن القومي.

وأشار إلى أنه رغم صدور قرار بإعفائه، إلا أنه تعمد إغلاق الفرع منذ يوم 29 سبتمبر 2019 م ورفض التعليمات الصادرة بالتسليم للعقيد “محمد عبد الفتاح السنفاز”.

وطالب “العبيدي” في كتابه بشكل عاجل وفوري استدعاء أعضاء الفرع والاستنفار لخدمة المواطن، اعتبارا من تاريخ اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 وتسليم المهام للضباط بالفرع.

وأكد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية، أنه سيتم اليوم إحالة 1824 جواز سفر إلكتروني لتسليمها للمواطنين.

وشدد “العبيدي” على أعضاء فرع جوازات المرج بعدم إثقال كاهل المواطن بطلب مستندات جديدة لتفعيل جوازاتهم.

وأكد المعاون حرص المصلحة على تقديم أفضل خدمات للمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها مصلحة الجوازات والجنسية وتعنّت بعض روؤساء الفروع والأقسام بعدم تنفيذ التعليمات بخصوص نقلهم.

وكان رئيس فرع جوازات طبرق، قد صدر قرار نقله من رئاسة المصلحة ورفض التنفيذ مما عرقل مصلحة المواطن في ظل صمت من الجهات المعنية .

وتواصلت “أخبار ليبيا24” هاتفيا مع عميد بلدية المرج، الذي أكد أنه يشرف شخصيا منذ صباح اليوم على إجراءات التسليم والاستلام.

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