لجنة الأزمة بمرزق تطلع البعثة الأممية على معاناة الأهالي وإحتياجاتهم الإنسانية الملحة

ليبيا – إستقبل اليوم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق بمقر بعثة الأمم المتحدة.
سلامة إستمع خلال الإجتماع وفقاً لتغريدة نشرتها البيعثة على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى معاناة الأهالي وإحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.
وتطرق المجتمعون إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الإحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، مؤكدين على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.
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