عاجل :ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية

ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية يمتنع عن إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري المنعقد حالياً في جلسته المفتوحة بشأن العدوان التركي على سوريا ويكتفي بتسليمها مكتوبة إلى أمانة الجامعة

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