عاجل :ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية

ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية يمتنع عن إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري المنعقد حالياً في جلسته المفتوحة بشأن العدوان التركي على سوريا ويكتفي بتسليمها مكتوبة إلى أمانة الجامعة
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ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية يمتنع عن إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري المنعقد حالياً في جلسته المفتوحة بشأن العدوان التركي على سوريا ويكتفي بتسليمها مكتوبة إلى أمانة الجامعة
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اقسم بالله العظيم ان قرار الجيش الوطنى بمقاطعة البضائع والشركات التركية افضل من كل قرارات جعجعة الدول العربية لانه قرار عملى فهل يتصور احد انه رغم جرائم اردوغان ضد مصر وكلابه المسعورة فى تركيا تحرض على قتل المصريين الا ان البضائع التركية تغرق السوق المصرى وهى بضائع تصنع اجود منها فى مصر واستفزنى مشهد رايته سيدة تشترى من محل للادوات الصحية حوض مضبخ ستانليتيل عليه غلاف بلاستيك عليه علم كبير لتركيا وينبغى تصحيح هذا الوضع الشاذ وفرض رسوم اغراق على البضائع التركية يخصص نصف عائدها لصندوق الشهداء والمصابين او منع البضائع التركية اصلا من الدول العربية المحاربة للارهاب فى مصر والسعودية والامارات والاردن والسودان غير ذلك شغل نسوان
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