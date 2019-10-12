المبعوث الأممي يستمع إلى على معاناة أهالي مرزق

استمع المبعوث الأممي غسان سلامة، اليوم السبت، إلى معاناة أهالي مدينة مرزق واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة، وذلك خلال استقبال سلامة وفدًا⁩ عن لجنة الأزمة للأهالي في المدينة‬⁩.

وفق الصفحة الرسمية للبعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ⁧‫طرابلس، إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين. حضر الاجتماع نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

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ومنذ مطلع شهر أغسطس الماضي، تشهد مرزق (جنوب غرب البلاد) اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة،

كانت وليامز، بحثت مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي، وعضو المجلس عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس حامد بريكاو الخميس الماضي الأوضاع في مدينة مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة للحوار».

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