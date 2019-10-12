مستشفى تاورغاء يطلق نداء استغاثة بعد تفشي ‘داء اللشمانيا’‎

وجه مستشفى تاورغاء العام نداء استغاثة إلى الأطباء بكافة المناطق الليبية قال فيه إن المدينة تشهدتزايدا في الحالات المصابة بداء اللشمانيا الجلدي.

وأكد المستشفى أن عدد الحالات المصابة في المدينة تجاوز 150 حالة مصابة بمرض “اللشمانيا”،موضحا أن المدينة تشهد تزايدا في الحالات المصابة بالمرض.

وطالب المستشفى، بمد يد العون لعلاج الحالات المصابة بـاللشمانيا، مؤكدا أن الأطباء بالمستشفىيعملون ليلا ونهارا لتقديم العلاج للحالات المصابة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، الأحد المنصرم، شروعه في توزيع علاج”اللشمانيا” على جميع المدن والمناطق الليبية.

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