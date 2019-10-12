مركز مكافحة الأمراض: نتوقع زيادة الإصابات باللشمانيا في تاورغاء‎

توقع مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، ازديا د عدد الحالات المصابة بمرض اللش مانيا في الأشهر المقبلة في مدينة تاورغاء بعد بلوغ عدد المصاب ين 150 حالة.

وقال النجار إن تاورغاء من المن اطق التي تنتشر فيها “اللشمانيا “؛ لعدم توفر البيئة المناسبة، وتوقف برامج مكافحة الأمراض؛ لنقص الإمكانيات والميزانيات اللاز مة، كما أن للحالة الأمنية نصيب ا في ذلك.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العال مية تبرعت بعلاج للشمانيا يكفي لأسبوعين أو ثلاثة، وأن المركز سيرسلكمية منها لتاورغاء لعلاج الحالات المصابة هناك، مشيرا إل ى أن المركز على تواصل مع أطباء بالمدينةلعلاج هذه الحالات بال طرق الصحيحة، وإعداد برنامج إرش ادي لعلاج حالات “اللشمانيا” وم ساعدةالأطباء.

وتنقل مرض اللشمانيا بعوضة تسمى ذبابة الرمل عبر القوارض البري ة الحاضنة للمرض، وهو مرض لاينت قل بالعدوى من إنسان إلى آخر، بحسب النجار.

وكان مستشفى تاورغاء العام أكد أن عدد الحالات المصابة في المد ينة تجاوز 150 حالة مصابة بمرض” اللشمانيا”، موضحا أن المدينة ت شهد تزايدا في الحالات المصابة بالمرض وطالب بمد يد العون لعلا جالحالات المصابة بـاللشمانيا، مؤكدا أن الأطباء بالمستشفى يعم لون ليلا ونهارا لتقديم العلاج للحالات المصابة.

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