مركز مكافحة الأمراض: نتوقع زيادة الإصابات باللشمانيا في تاورغاء‎

توقع مدير مركز مكافحة الأمراض
وقال النجار إن تاورغاء من المن
وأشار إلى أن منظمة الصحة العال
وتنقل مرض اللشمانيا بعوضة تسمى
وكان مستشفى تاورغاء العام أكد
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
توقع مدير مركز مكافحة الأمراض
وقال النجار إن تاورغاء من المن
وأشار إلى أن منظمة الصحة العال
وتنقل مرض اللشمانيا بعوضة تسمى
وكان مستشفى تاورغاء العام أكد
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
انتشار مرض فقدان المناعة المكتسبة في مصراتة بسبب احداث الزنا – وانتشار مرض الطاعون في مخازن بنغازي بسبب نقل القمح من السفن المستورد لمخازن الحبوب والمليئة بالجردان الناقلة لمرض الطاعون المميت – وسجلت إحصاءات انتقال هدا المرض الخطير حوالي 65٪ بين مصريين وسودانيين وبعض الليبيين المتزوجات من اجانب . وكذللك كثرة المطاعم وسوء التخزين – فلهذا يجب رش المبيدات بالسيارات في الأماكن المخصصة وعدم رمي المخلفات الا في الأماكن المخصصة لذلك .
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