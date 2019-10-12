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مركز مكافحة الأمراض: نتوقع زيادة الإصابات باللشمانيا في تاورغاء‎

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توقع مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، ازدياد عدد الحالات المصابة بمرض اللشمانيا في الأشهر المقبلة في مدينة تاورغاء بعد بلوغ عدد المصابين 150 حالة.

وقال النجار إن تاورغاء من المناطق التي تنتشر فيها “اللشمانيا“؛ لعدم توفر البيئة المناسبة، وتوقف برامج مكافحة الأمراض؛ لنقص الإمكانيات والميزانيات اللازمة، كما أن للحالة الأمنية نصيبا في ذلك.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تبرعت بعلاج للشمانيا يكفي لأسبوعين أو ثلاثة، وأن المركز سيرسلكمية منها لتاورغاء لعلاج الحالات المصابة هناك، مشيرا إلى أن المركز على تواصل مع أطباء بالمدينةلعلاج هذه الحالات بالطرق الصحيحة، وإعداد برنامج إرشادي لعلاج حالات “اللشمانيا” ومساعدةالأطباء.

وتنقل مرض اللشمانيا بعوضة تسمى ذبابة الرمل عبر القوارض البرية الحاضنة للمرض، وهو مرض لاينتقل بالعدوى من إنسان إلى آخر، بحسب النجار.

وكان مستشفى تاورغاء العام أكد أن عدد الحالات المصابة في المدينة تجاوز 150 حالة مصابة بمرض”اللشمانيا”، موضحا أن المدينة تشهد تزايدا في الحالات المصابة بالمرض وطالب بمد يد العون لعلاجالحالات المصابة بـاللشمانيا، مؤكدا أن الأطباء بالمستشفى يعملون ليلا ونهارا لتقديم العلاج للحالات المصابة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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