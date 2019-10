سلامة يستقبل وفدا من لجنة الأزمة لأهالي مرزق

‏استقبل الممثل الخاص للأمين العام في غسان سلامة، بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طربلس.

وخلال الاجتماع استمع الممثل الخاص ونائباه إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة. وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

