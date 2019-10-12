موسكو تدعو السراج للمشاركة في القمة الروسية – الإفريقية‎

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج دعوة رسمية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن وزير الخارجية بمحمد الطاهر سيالة أجرى الجمعة اتصالاهاتفيًا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بجدانوف، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بتلبيةالدعوة الموجهة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحضور القمة.

ووفق بيان لمكتب الإعلام بالوزارة فقد تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع فيالعاصمة طرابلس والقضايا الدولية الراهنة ومواضيع التعاون الثنائي بين البلدين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا