تعنّت مسؤول سابق يُغلق قسم جوازات المرج

طالب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، حمدي العبيدي، رئيس فرع مصلحة الجوازات في مدينة المرج، استدعاء لجنة الجرد بشكل عاجل وفوري وتمكينها من فتح القسم المُغلق أمام المواطنين منذ الـ29 من ديسمبر الماضي.

وأوضح العبيدي في كتاب رسمي مُوجّه لرئيس المصلحة في المرج، أن فرع جوازات المدينة توقّف عن تقديم خدماته بعد تعمّد رئيس قسم شؤون المواطنين السابق إقفال منظومة التصوير أمام المواطنين بسبب ما وصفه بـ”الحجج الواهية”.

وعلى الرغم من أن مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية قد أصدرت قراراً بتكليف العقيد محمد عبدالفتاح السنفاز رئيساً جديداً لقسم شؤون المواطنين، إلا أن الرئيس السابق رفض تسليم مهامه ومنع لجنة جرد المحتويات من أداء مهامها وتمادى إلى حد إقفال القسم أمام المرضى والجرحى منذ نحو أسبوعين.

وشدد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في كتابه على ضرورة استنفار كافة القوى العمومية بالفرع للعمل اعتباراً من السبت، واستعدادا لاستقبال 1824 جواز سفر جاهز للتسليم، قادمة من مصلحة المنطقة الشرقية.

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