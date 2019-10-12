إيطاليا تسلم غات عدة أطنان من المساعدات الطبية

أعلنت السفارة الإيطالية ،السبت ،عن تقديم مساعدات طبية عاجلة لبلدية غات خلال العام 2019 بالتعاون مع حكومة الوفاق.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن روما “فخورة بتعاونها المستمر مع الحكومة الليبية لدعم الاحتياجات العاجلة لـبلدية غات عام 2019”.

وأوضحت السفارة الإيطالية أنه، جرى عبر جسر التضامن تسليم بلدية غات عدة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية المتطورة حسب طلب البلدية عبر جسر التضامن مؤكدة أنه سيتم تسليم المزيد من المساعدات في الأسابيع القادمة.

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