اختتام برنامج استخدام جهاز إجراء الإتزان المحوري للأعمدة الدوارة

اختتم بمركز تدريب حقل السرير التابع لقسم التدريب الداخلي بإدارة التدريب والتطوير البرنامج التدريبي: (Rotalign Ultra Alignment Device Course) والخاص باستخدام الجهاز (Rotalign Ultra Alignment) والذي يعتبر من أحدث ألاجهزة التي تستعمل تقنية الليزر لاجراء المحاذة المحورية للأعمدة الدوارة (مضخات، ضواغط، توربينات، صناديق تروس).

قام بإعداد وتنفيذ هذا البرنامج والذي استمر لمدة ثلاثة أيام المهندس: صلاح الدين محمد أخصائي التدريب بمركز تدريب حقل السرير، وحضرها عدد من مستخدمي وحدة الصيانة الميكانيكية بمنسقة الصيانة بالحقل.

يشار إلى أن هذا الجهاز الميكانيكي الحديث قد تم طلبه من قبل منسقة الصيانة بحقل السرير، وذلك لدعم وحدة الميكانيكا بالأجهزة الحديثة والمتطورة لإنجاز الأعمال المكلفة بها.

