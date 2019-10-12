وزير الصحة بالمؤقتة يصدر هذه التوجيهات بشأن المرضى

وجه، وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم السبت، تعليمات بتنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب اكد في توجيهاته إلى كافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية بالبلديات على ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين كل وفق اختصاصه بضرورة المرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وشدد وزير الصحة في توجيهاته لمكاتب الشؤون الطبية بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية الطبية بمتابعة تنفيذ التعليمات وتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالف.

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