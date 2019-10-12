بعثة حكومة الوفاق بالاتحاد الأوروبي تعترض على دعوة “الحويج”

طرابلس-العنوان

اعترضت بعثة حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي على تلقي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، لحضور اجتماع حول ليبيا الثلاثاء المقبل من أجل إجراء حوار حول الوضع في ليبيا ينظمه أحد النواب في مقر الاتحاد الأوروبي.

واتهمت بعثة الوفاق الحويج بالانتحال واصفة إياه بأنه مواطن ليبي يقدم نفسه بصفة وزير خارجية ليبيا.

وقالت بعثة الوفاق ، “إن استضافة (هذا الشخص) في إحدى حجرات البرلمان الأوروبي من قبل سياسي ينتمي لحزب “فورزا إيطاليا” ضمن مجموعة حزب الشعب الأوروبي “إي بي بي” لا يساعد في استقرار وأمن ليبيا”.

وأكدت وكالة أنباء نوفا الإيطالية الخميس، أن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج تلقى دعوة من البرلمان الأوروبي لحضور اجتماع حول ليبيا يوم الثلاثاء المقبل.

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