فرع مصلحة الجوازات بمدينة سرت يعلن الشروع باستخراج جوازات السفر

ليبيا – أعلن فرع مصلحة الجوازات في سرت البدء في تصوير المستهدفين بمنظومة الاصدار الآلي لاستخراج جوازات سفر جديدة في سرت بداية من يوم غد الأحد.

فرع مصلحة الجوازات أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه سيشرع من صباح الأحد باستخراج جوازات السفر بالتنسيق مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وفقاً للكشوفات المحالة من المجلس.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى للمستهدفين تتضمن 87 شخص سيتم استكمال جوازات سفرهم، داعيةً إياهم للحضور مصحوبين بالمستندات المطلوبة وهي كتيب العائلة وجواز السفر القديم والجنسية الأصلية الذي يحمل الجنسية بالإضافة لمبلغ مالي وقدره 51.500د.ل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية