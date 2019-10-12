الانتهاء من صيانة مدرسة سرت المركزية بتكلفة بلغت مليون دينار‎

أعلنت بلدية سرت انتهاء أعمال صيانة وتجهيز موقع مدرسة سرت المركزية التي نفذها برنامج تابع للأمم المتحدة وفق المكتب الإعلامي للبلدية.

واستغرقت مدة الصيانة نحو أربعة أشهر فى إطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديرةوزارة التخطيط وينفد أعماله برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP)

وبلغت التكاليف الإجمالية لأعمال الصيانة أكثر من مليون دينار ليبى، شملت جميع الطوابق، وإنشاءمظلة لساحة المدرسة بعد صيانة سياجها وطلائها بالكامل.

ووفقا لمكتب الإعلام بالبلدية فإن أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحاناتتجري حاليا على قدم وساق، تحت اشراف بلدية سرت ضمن احد اعمال صندوق دعم الاستقرار الدىتديره وزارة التخطيط وينفدة برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP.

وبحسب البيان، فإن نسبة الانجاز تجاوزت 80 بالمائة وان الصيانة تشمل كافة الموقع المكون من طابقيينوتشمل جميع مراحل الصيانة ترميمات وسباكة ومواد صحية وانارة وابواب ونوافد وطلاء وكهرباء وسباكةومواد صحية.

يشار إلى أن بلدية سرت اشرفت على صيانة 30 موقعا للصيانة في مختلف القطاعات خلال العامالحالى، من بينها 12 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها وجاري صيانة مؤسسات تعليمية اخرى مرافقصحية وذلك في اطار تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنيين بسرت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا