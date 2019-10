الحكومة المؤقتة ترسل 8 شحنات مصاعد إلى طبرق

أعلن مركز طبرق الطبي عن وصول 8 شحنات مصاعد صباح اليوم السبت، وهذه الشحنات جاءت من قبل لجنة العطاءات بالمركز وبتمويل من الحكومة المؤقتة.

وصلت الشحنة بحضور رئيس قسم الميكانيكا ومدير الإدارة ونائبه ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع التي اتخذتها إدارة المركز من أجل التطوير لهذا الصرح العظيم.

و تعتبر المصاعد الحالية الموجودة داخل المركز كانت تعمل منذ فترة طويلة من بداية تأسيس المركز أي ما يقارب عن 19 عام ويعتبر هذه المشروع من المشاريع التي تعاقد عليها المركز.

