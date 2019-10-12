صحة المؤقتة تعلن استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن خطتها للاستعداد للعام الدراسي 2019/2020 وبرامجها لمواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية من خلال تشديد الرقابة الصحية على الأغذية المدرسية وتوفير القوافل الطبية لتفعيل الفحص الطبي الشامل بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن وزير الصحة سعد عقوب أكد إصدار تعليماته لإدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، بالعمل على تنفيذ برامج الصحة المدرسية بالبلديات من خلال الكشف المبكر في عدة تخصصات أهمها (العيون والأسنان والتغذية العلاجية )وتنفيذها عن طريق مكاتب الرعاية الصحية الأولية التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات لرعاية أطفال السن المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020/2019، وكذلك خطة لمواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية وتغطية المدارس بمسئول صحة مدرسية ووضع خطة تتناسب مع الاستعداد للعام الدراسي.

وأضاف عقوب أنه شدد على ضرورة الاستفادة من برامج القوافل الطبية الموسع لعام 2019 في تنفيذ الخطة بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن لتفعيل الفحص الطبي الشامل وذلك من خلال التنسيق مع مراقبي خدمات التربية والتعليم بالبلديات لتكثيف المرور الإشرافي المستمر وذلك من بداية العام الدراسي الجديد.

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