سلامة يناقش مع لجنة الأزمة مدينة مرزق العودة الآمنة للنازحين

العنوان_طرابلس

استقبل الممثل الخاص للأمين العام لدي ليبيا‬ “غسان سلامة” اليوم السبت وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق، وذلك بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس‬.

جاء ذلك بحضور نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية لدي ليبيا “يعقوب الحلو”، وخلال الإجتماع استمع الممثل الخاص ونائباه إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.

كما تطرق الإجتماع إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

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