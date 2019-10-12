سلامة يبحث مع وفد من مرزق احتياجات المدينة وعودة النازحين

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، وفدا عن لجنة الأزمة بمدينة مرزق، وذلك في مقر البعثة بمدينة ‫طرابلس.

ووفق البعثة، فإن اللقاء الذي تم بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ونائبه منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، استمع خلاله سلامة إلى معاناة أهالي مرزق، واحتياجاتهم الإنسانية الملحة، ومطالبهم بالعودة إلى المدينة، كما تطرق أيضا إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق، وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

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