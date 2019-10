بدأت محطات الوقود بمدينة بني وليد بتوزيع الوقود على المواطنين بعد وصول الشحنات من مستودع بنغازي النفطي، حيث بلغ اجمالي المحطات التي شرعت بالتوزيع حوالي اثنين وعشرين محطة في كافة مناطق المدينة.

وزودت الحكومة المؤقتة المدينة بالوقود بعد توقف لمدة شهرين من مستودع مصراته النفطي الذي تسيطر عليها المليشيات.

