السراج والمشري يتفقان على هذه النقاط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، واستمرار التواصل، للعمل سويا من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد..

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما تطورات الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات.

وبحث الاجتماع الجهود السياسية المبذولة بشأن اشتباكات طرابلس كما جرى التطرق للمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول الازمة الليبية، حيث اتفق الطرفين على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أَي إقصاء.

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