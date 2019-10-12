سقوط قذيفة عشوائية على مدرسة بطرابلس

أعلن مقرر اللجنة الوطنية لحقيق الإنسان أحمد حمزة اليوم السبت سقوط قذيفة صاروخية عشوائية على مدرسة بالعاصمة طرابلس.

ونشر حمزة عبر حسابة بموقع “فيسبوك” صورة تظهر تضرر أجزاء من مبنى مدرسة المنهاج بحي دمشق بالعاصمة طرابلس جراء سقوط قذيفة عشوائية.

من جانبه أعلن مركز الطب الميداني والدعم تعرض امرأة فجر اليوم السبت لشظايا في الوجه جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الساعدية جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق الاسعاف بالمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم قام بإسعاف امرأة تعرضت لشظايا في الوجه نتيجة الاشتباكات الدائرة في منطقة الساعدية وذلك أثناء محاولتها وعائلتها الخروج من المنطقة مشيرا إلى أنه جرى تحويل السيدة المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

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