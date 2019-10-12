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وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيطالي الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إجراء محادثات في العاصمة روما استعدادا لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أنه “عقدت مفاوضات في روما للإعداد لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية بصيغة “2+2″”.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنه “تم مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية على رأسها الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة.

وحضر من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، ورئيس قسم العقود الدولية في الإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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