المريمي يكشف فحوى خطاب «صالح» للأمم المتحدة والمنظمات الدولية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب عبد الكريم المريمي في تصريحات صحافية، إن ” رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى سيوجه خطاب للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية الأخرى يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم ينال ثقة مجلس النواب ولم يؤدي اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم”.

وأشار المريمي أن “الخطاب يتطرق إلى أن كل المحاكم الليبية القضائية ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية حكمت ببطلان قرارات وعمل المجلس الرئاسي وحكومته حتى الآن لمخالفته للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية”.

