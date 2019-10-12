مصادر: وفد حكومة الوفاق يمتنع عن إلقاء كلمة ليبيا في اجتماع الجامعة العربية

أفادت مصادر اعلامية أن وفد ليبيا الممثل لحكومة الوفاق الوطني، امتنع عن إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري المنعقد حالياً في جلسته المفتوحة بشأن العدوان التركي على سوريا.

وأكدت المصادر أن وفد ليبيا الممثل لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج اكتفى بتسليم كلمة ليبيا مكتوبة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

طالب بيان الجامعة العربية، السبت، بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، فيما أكد على وحدة أراضي سوريا وحمّل تركيا مسؤولية تداعيات عدوانها. وطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على سوريا.

كما حملت الجامعة العربية في بيانها، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، تركيا مسؤولية تفشي الإرهاب بعد عدوانها على سوريا.

وشدد البيان على النظر في اتخاذ إجراءات ضد تركيا رداً على عدوانها على سوريا، مشيراً إلى النظر في اتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وسياحية ضد أنقرة.

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