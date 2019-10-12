المؤقتة تعلن وصول 70% من الكتب المدرسية

أعلن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز اليوم السبت تسلم 70% من الكتب الدراسية اللازمة للطلاب العام الحالي مبينا أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتب على كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها خلال أسبوعين.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “البيضاء” قال الوزير خلال زيارته لمخازن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ببلدية شحات لمتابعة وصول شحنات الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي إن الوزارة تستعد لاستقبال بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات النشاط الرياضية والفنية والقرطاسية.

معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز اليوم السبت، بزيارة.

وحول موعد انطلاق الدراسة أعرب الوزير عن ثقته “في المعلمين ومديري المدارس، بأنهم سيبدؤون العام الدراسي الجديد في موعده المحدد”.

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