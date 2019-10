اتحاد طرابلس للدراجات ينظم ماراثون «من أجل بيئة نظيفة»

نظم الاتحاد الفرعي طرابلس للدراجات بالتعاون مع بلدية حي الأندلس والأجهزة الأمنية وجهاز الاسعاف والطوارئ ماراثون “من أجل بيئة نظيفة” للفتيان والفئات العمرية الصغيرة من طلبة المدارس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه شارك في الماراثون الذي أقيم بمنطقة الحي الصناعي ببلدية حي الاندلس أكثر من 100 دراج تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاما حيث قسم الماراثون إلى فئتين الكبار والصغار.

وجرى تكريم الفائزين العشر الأوائل من فئتي الصغار والكبار بحضور عميد بلدية حي الأندلس وقدامى الرياضيين ومدير مكتب الاتحاد الفرعي طرابلس للدارجات.

