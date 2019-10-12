الليبيون يترقبون بدء العام الدراسي في ظل “الإضراب”

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مواعيد بدء العام الدراسي للمرحلتين الأساسي والثانوني، نافية الإشاعات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن تأجيل العام الدراسي.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم السبت، إن الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي تبدأ غداً الأحد الموافق 13 أكتوبر، ولمرحلة التعليم الثانوي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر.

بدورها تواصل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي غدا الأحد، حيث وصلت شحنات الكتاب المدرسي للتعليم الأساسي بمخازن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمقرها في مدينة شحات.

ووفق بيان للوزارة، فقد تمت عملية استلام الكتب بإشراف ومتابعة الوزير فوزي بومريز، وحضور عدد من المسؤولين.

وأكد الوزير وصول 70 بالمائة من إجمالي الكمية، مؤكداً أن الوزارة ستوزع الكتاب على كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها خلال مدة أسبوعين، حيث تستعد الوزارة لاستقبال بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات النشاط الرياضية والفنية والقرطاسية.

وعن موعد الدراسة، أكد الوزير ثقته التامة في المعلمين ومديري المدارس بأنهم سيبدأون العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، يوم غد 13 أكتوبر.

وكان رئيس اتحاد نقابات ليبيا نيرمين الشريف قال إن اعتصام المعلمين لا زال مستمرا حتى يتم تحقيق المطالب وتنفيذ القرار رقم 4 لعام 2018 وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة.

وأشارت الشريف في تصريحات لقناة “218NEWS”، الأربعاء الماضي، إلى أن المعلمين من كافة المدن الليبية متوافقون ومتحدون حول الاعتصام المستمر منذ 15 سبتمبر الماضي، مضيفة أن وزارتي التعليم من الوفاق والمؤقتة رفضتا حتى اللحظة الاهتمام بمطالب المعلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية