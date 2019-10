أعلن فرع مصلحة الجوازات في سرت البدء في تصوير المستهدفين بمنظومة الاصدار الآلي لاستخراج جوازات سفر جديدة في سرت بداية من يوم غد الأحد.

وأوضح فرع المصلحة أنه سيشرع من صباح الأحد باستخراج جوازات السفر بالتنسيق مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وفقاً للكشوفات المحالة من المجلس.

