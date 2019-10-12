مسؤول بجنوب إفريقيا: إفريقيا قادرة على لعب دور بارز في حل الأزمة الليبية

استقبل عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة اليوم السبت الفريد سيقولا المدير التنفيذي لبرنامج اعمال المجتمع CWP التابع لوزارة الحكم التعاوني و الشؤون التقليدية بحكومة جنوب افريقيا ومبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما وعضو الحزب الوطني الحاكم بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج .

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغاري بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سيقولا مؤكداً أن إفريقيا قادرة أن تلعب دورا ً بارزاً في حل الازمة الليبية ولكن هذا الحل لابد أن يقوم من خلال نزع السلاح من الإرهابيين والمليشيات والخارجين عن القانون والذهاب إلى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان.

وأعرب سيقولا عن سعادته من مستوى الأمن والاستقرار الذي تعيشه مدينة بنغازي والمدن التي تبسط الحكومة الليبية المؤقتة سيادتها عليها وهو عكس ما تنقله بعض وسائل الاعلام لمحاولة تشويه الحكومة بتداول أخبار غير صحيحة عن حقيقة الوضع في ليبيا.

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