بسبب ديونه .. الرئاسي يتسبب في إيقاف علاج قواته بتونس

العنوان_طرابلس

أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب “مصطفى المجعي” في تصريح صحفي وجود إشكالية في ملف جرحى التشكيلات المسلحة بتونس لأن حكومة الوفاق لم تسدد مستحقات المصحات ، ولم يذكر المتحدث أية تفاصيل أخرى.

و كان مسؤول ملف الجرحى بالمنطقة الوسطى “حمزة حنيش” قد صرح لقناة فبراير بإيقاف علاج جرحى عملية “بركان الغضب” في تونس بسبب عدم دفع المجلس الرئاسي للديون المستحقة عليه.

و أضاف أن الشركة المتكفلة بالجرحى في تونس طالبت الرئاسي ب30 مليون ولم تدفع القيمة، مشيراً إلى أنه سيتم إخراج الجرحى من الفنادق بعد إيقاف علاجهم من الرئاسي .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع و لم تتحصل على أي ردود بالخصوص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية