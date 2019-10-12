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بسبب ديونه .. الرئاسي يتسبب في إيقاف علاج قواته بتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب “مصطفى المجعي” في تصريح صحفي وجود إشكالية في ملف جرحى التشكيلات المسلحة بتونس لأن حكومة الوفاق لم تسدد مستحقات المصحات ، ولم يذكر المتحدث أية تفاصيل أخرى.

و كان مسؤول ملف الجرحى بالمنطقة الوسطى “حمزة حنيش” قد صرح لقناة فبراير بإيقاف علاج جرحى عملية “بركان الغضب” في تونس بسبب عدم دفع المجلس الرئاسي للديون المستحقة عليه.

و أضاف أن الشركة المتكفلة بالجرحى في تونس طالبت الرئاسي ب30 مليون ولم تدفع القيمة، مشيراً إلى أنه سيتم إخراج الجرحى من الفنادق بعد إيقاف علاجهم من الرئاسي .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع و لم تتحصل على أي ردود بالخصوص .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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