“مخالفات خطيرة” بمستشفيات ومراكز في الجفارة (صور)

ضبط العاملون في قسم الرقابة الداخلية التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب الجفارة، مخالفات خطيرة خلال جولة تفتيشية على مستشفيات ومراكز صحية واقعة في نطاق بلديات منطقة الجفارة.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن الجولة التفتيشية شملت مستشفى الماية القروي، والمركز الصحي الزهراء، والمركز الصحي الحشان، موضحا أنها تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المواطنين.

وذكر المركز أن الفريق دوّن ملاحظات تمثلت في عدم وجود تعقيم للأدوات وخاصة عيادات الأسنان وعدم ارتداء الزي المخصص، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وعدم اتباع الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم وجود شركات متعاقدة للتخلص من المخلفات الطبية والأدوية وفق الطرق المتبعة لذلك، إضافة إلى صدأ في بعض المعدات الطبية.

وأشار المركز إلى أنه تم تنبيه هذه الجهات بضرورة التقيد بالملاحظات المذكورة مع إعطاء مهلة لتنفيذها.

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