العثور على مقبرة جماعية في بنغازي (صور)

عثرت الأجهزة الأمنية في بنغازي على مقبرة جماعية بمنطقة الهواري الواقعة جنوب غرب المدينة، عمل عناصر داعش الإرهابي على دفن قتلاهم فيها، وفق ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني.

ونشرت البعثة بصفحتها في “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر قيام أفراد وآليات الجيش الوطني يقومون بانتشال الجثث من المقبرة بحضور الهلال الأحمر الليبي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكرت الشعبة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبق أن تم العثور على مقابر جماعية في عدد من مناطق مدينة بنغازي منها منارة بنغازي، ومدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الصابري، وأيضاً في العمارات السكنية بمنطقة قنفوذة، وغيرها.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أن العثور على هذه المقبرة يأتي بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تطهير الجيش الوطني لمدينة بنغازي من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية