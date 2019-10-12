سفير الفليبين يبحث أوضاع عمالة بلاده خلال زيارة إلى شركة سرت

وصل إلى مرسى البريقة، ظهر الجمعة، سفير الفليبين في ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له، للاطلاع على العمالة الفليبينية العاملة بالشركة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم وحل مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم.

كان في استقبال السفير في مطار مرسى البريقة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناجي أحفاف، وعضو مجلس الإدارة، عصام بوحجر، وعدد من مسؤولي الشركة، وفق بيان للشركة، اليوم.

وأوضح البيان أن الوفد تجول في عدد من مواقع الشركة بمرسى البريقة، حيث زار عيادة العائلات بالمنطقة الأولى، التقى فيها عددا من العاملين الفليبينيين، وعقب ذلك اطلع الوفد في جولة تعريفية على المنشآت الصناعية بميناء مرسى البريقة والمناطق السكنية.

بينما اجتمع الوفد بالعاملين الفليبينيين بدار عرض المنطقة الأولى للاطلاع على حياتهم العملية والمعيشية.

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وكان الوفد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة تم خلاله مناقشة جملة من النقاط المهمة المتعلقة بإجراءات العمالة الفليبينية.

من جانبه شدد ألمير كاتو، في تصريحات له اليوم، على أن بعض العمالة الفليبينية قضت بالشركة نحو ثلاثة عقود، وهو ما يدل على أن الشركة فعلا تولي اهتماما كبيرا بهم بشكل صحيح، «يعيشون كأنهم في عائلة واحدة».

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