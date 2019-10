اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، وتناول الاجتماع تطورات الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها.

من ناحية أخرى تناول الاجتماع المؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للأزمة الليبية، حيث اتفق على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.

وأكد كل من الرئيس ورئيس المجلس الاستشاري على التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، والاتفاق على استمرار التواصل، للعمل سويا من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

The post السراج يبحث مع المشري تطورات الأوضاع في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية