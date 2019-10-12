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“مؤتمر برلين” يجمع السراج والمشري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية.

ووفق بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، فقد أكد الطرفان ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.

وبشأن الأوضاع الميدانية في محاور بطرابلس ومحيطها، جدد السراج والمشري تمسكهما في التصدي لقوات الجيش الوطني، وتناولا الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات.

وأكد الجانبان “التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، والعمل المشترك من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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