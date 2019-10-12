صور …مطلوب دوليا ومحلياً يفتتح عيادة خاصة ضخمة في الزاوية

العنوان_الزاوية

افتتح القيادي وآمر مجموعة مسلحة تدعى “النصر” المطلوب دوليًا ومحليًا من مكتب النائب العام الليبي محمد الهادي العربي كشلاف الشهير بـ “القصب” مشفاه الخاص في الزاوية بحضور شخصيات ومسؤولين في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وظهر كشلاف (مواليد 1988) صحبة عميد بلدية الزاوية المركز جمال عبدالناصر وعضو المجلس البلدي المختار المريول والمستشار بالمجلس الرئاسي فتحي الهنقاري وعضو مجلس النواب المقاطع علي أبوزريبة أثناء قص الشريط إيذانا بافتتاح العيادة التي سميت “مركز النصر الطبي”.

وورد اسم كشلاف في تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة المكلفة بمتابعة ليبيا في مارس 2018 وذلك في البندين (90) و (92) من التقرير.

وقد أورد التقرير أن “سرية النصر” التي يتزعمها كشلاف متهمة بالتورط في تهريب الوقود من مصفاة الزاوية وأنها تستخدم “70” زورقا لنقل الوقود المهرب لسفن التهريب، كما أنها سير شاحنات بطريقة غير شرعية إلى زوارة الواقعة إلى الغرب من الزاوية والقريبة من الحدود الليبية التونسية.

وقد ورد اسم محمد كشلاف في تقرير لمجلس الأمن حيث ذكر التقرير أنه هو قائد “كتيبة شهداء النصر” في الزاوية بغرب ليبيا، وتسيطر ميليشياته على مصفاة الزاوية، وهي مركز أساسي لعمليات تهريب المهاجرين.

وذكر التقرير، أن كشلاف يسيطر أيضاً على مراكز للاحتجاز، بما فيها مركز نصر للاحتجاز، الذي يقع تحت سيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفقًا لمجلس الأمن؛ فإن شبكة كشلاف هي واحدة من أكثر الشبكات هيمنة في مجال تهريب المهاجرين واستغلال المهاجرين في ليبيا، وتربط كشلاف صلات واسعة برئيس الوحدة المحلية لخفر السواحل في الزاوية، عبد الرحمن الميلاد، الذي تعترض وحدته القوارب التي تقل المهاجرين، وغالباً ما تكون منافسة لشبكات تهريب المهاجرين، حيث يُجلب المهاجرون إلى مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة ميليشيا النصر، ويُحتجزون في ظروف خطرة.

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