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البعثة تطّلع على معاناة أهالي مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدرت الأزمة الإنسانية في مرزق اجتماعا ضم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، إضافة إلى وفد عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك” إن الاجتماع الذي عقد بمقرها في طرابلس، تخلله استماع سلامة ونائباه إلى معاناة الأهالي وإحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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