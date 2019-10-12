البعثة تطّلع على معاناة أهالي مرزق

تصدرت الأزمة الإنسانية في مرزق اجتماعا ضم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، إضافة إلى وفد عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك” إن الاجتماع الذي عقد بمقرها في طرابلس، تخلله استماع سلامة ونائباه إلى معاناة الأهالي وإحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

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