 السراج والمشري يبحثان مؤتمر برلين

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية.

ووفق بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، فقد أكد الطرفان ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.

وبشأن الأوضاع الميدانية في محاور بطرابلس ومحيطها، جدد السراج والمشري تمسكهما في التصدي لقوات الكرامة، وتناولا الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات.

وأكد الجانبان “التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، والعمل المشترك من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد”.

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