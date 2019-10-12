بدء العام الدراسي الجديد.. وزارة التعليم تؤكد والنقابة تصر على الاعتصام

أخبار ليبيا24-خاصّ

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المقرر يوم غد الأحد أكدت النقابة العامة بليبيا استمرار الإضراب المفتوح حتى تحقيق قانون زيادة المرتبات والتأمين الطبي الصادر عن مجلس النواب.

وفيما تواصل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي غدا الأحد، دعا نقيب المعلمين صالح النف في تسجيل مصور اليوم السبت إلى مواصلة الاعتصام حتى يتم تحقيق المطالب وتنفيذ القانون رقم 4 لعام 2018 وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة.

كما دعا نقيب المعلمين جميع العاملين بقطاع التعليم إلى الاعتصام الوقوف صفًا واحدًا يوم غد الأحد أمام مقر وزارة التعليم بمدينة البيضاء.

وأكد النف، أن نقابة المعلمين لن تساوم على حق المعلمين المشروعة ونيل حقوقه الكاملة التي تكفل له العيش الكريم، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور تنص صراحة على حرية التعبير والاعتصام السلمي.

بدوره أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز ثقته التامة في المعلمين ومديري المدارس بأنهم سيبدؤون العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، يوم غد الأحد 13 أكتوبر.

وأكد الوزير وصول 70 بالمائة من إجمالي كتب المناهج الدراسية، مؤكداً أنها ستوزع على كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها خلال مدة أسبوعين.

وأشار الوزير إلى الوزارة تستعد لاستقبال بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات النشاط الرياضية والفنية والقرطاسية.

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