وزير تعليم المؤقتة يقوم بجولة تفقدية لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية

قام وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز اليوم السبت، بزيارة لمخازن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ببلدية شحات.

وتابع الوزير وصول شحنات الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي، وقد تمت عملية استلام الشحنات بإشراف ومتابعة الوزير شخصيًا، وبحضور كل من مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، ومدير إدارة المخازن بمصلحة التقنيات، ومدير إدارة الكتاب المدرسي، وعدد من المسؤولين عن توزيع الكتاب المدرسي بالوزارة.

وأكد فوزي على وصول 70 % من إجمالي الكمية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستُوزع الكتاب على كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة لها في ظرف أسبوعين.

