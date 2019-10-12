حكماء طبرق يطالبون بوقف ظاهرة ارتفاع تكاليف المناسبات الاجتماعية

أخبار ليبيا 24 -خاصّ

ناقش اليوم السبت مشايخ وحكماء ونساء طبرق الظواهر السلبية في الأفراح والمآتم والتي منها البذخ والتبذير وغلاء المهور واستعمال السلاح.

وقد شكل الحكماء لجنة مكونة من الحكماء والمشايخ والوعاظ ورجال القانون والمجتمع المدني لوضع ضوابط وشروط سوف تسن في الرقعة الجغرافية الممتدة من أمساعد شرقا وعين الغزالة غربا وإلى الجغبوب جنوبا.

وشدد الحكماء على ضرورة إلغاء الذبائح في المآتم والأفراح والتقليل من المصاريف الباهظة التي تثقل كاهل المقبلين على الزواج وكذلك كاهل أهل الميت في حالات المآتم.

ونوه الحضور على المأذون الشرعي كتابة شرط عدم استعمال السلاح في الأفراح ويكون هنالك شرط جزائي على المخالفين.

وشدد الحضور، على خطباء المساجد بضرورة توعية الناس عن ترك هذه العادات السيئة التي توارثتها الأجيال وتسببت في حالات كثيرة من العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج.

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