عميد بلدية غدامس يوضح اخر التطورات بشأن حادثة اختطاف الأطباء

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع، إن البلدية شكلت منذ يوم أمس غرفة طوارئ تتعلق بحادثة اختطاف الأطباء.

وأضاف المانع في تصريح لقناة ليبيا، أن أعيان الزنتان والقيادات الاجتماعية اتخذت موقفا إيجابيا من الموضوع، لافتا إلى أن القرار النهائي سيتخذ مساء اليوم.

هذا وتناقلت وسائل إعلام محلية نبأ اختطاف فريق طبي اليوم، مكون من ستة أطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية، أثناء توجههم إلى مدينة غدامس في مهمة عمل، حيث طالب الخاطفون بحسب وسائل الإعلام بالإفراج عن محتجز لدى قوة الردع في طرابلس، مقابل الإفراج عن المختطفين.

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