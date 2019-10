إدارة الخدمة الإجتماعية والصحة المدرسية تعقد اجتماعها السنوي الأول

عقدت إدارةالخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية يوم الثلاثاء الماضي الاجتماع السنوي الاول لعام 2019_2020 بمدراء المكاتب التابعتين لها بمراقبات التعليم .

وناقش المجتمعون جملة من المواضيع والبرامج التي تخص دور ومهام الأخصائي الاجتماعي والمسعف الصحي والمشرف الصحي بالمؤسسات التعليمية حيث تصدر محاور النقاش المشروع الوطني لنبذ العنف المدرسي و العمل علي ماجاء في قرار السيد الوزير بالخصوص كنا تم الاتفاق لوضع الية إحياء يوما وطنيا لهذا المشروع حسب ما حاء في قرار معاليه بحيث يكون يوم 28.4 من كل عام هو يوما وطنيا لنبذ العنف المدرسي بالمؤسسات التعليمية والأستعاد لإحيائه بكافة المناشط التوعوية والتثقيفية والثقافية .والتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة للعمل معها في هذا السياق ..كما تطرقت السيدة مدير الإدارة بالنقاش لباقي المحاور المدرجة واهمها استعدادت الادارة للعام الدراسي الجديد .

