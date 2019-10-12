تعليم المؤقتة يطالب بعدم فرض مصاريف غير أساسية على الطلبة

طالب وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم اليوم، مراقبي التعليم ومديري مكاتب الخدمات التعليمية ومديري المدارس.

بعدم إثقال كاهل أولياء أمور الطلبة بأي أعباء غير أساسية، متمثلة في الزي المدرسي وأي لوازم أخرى يمكن التغاضي عنها، وذلك للتخفيف من أعبائهم وتركيز جهودهم نحو سير العملية التعليمية، وتحصيل العلم والمعرفة.

وجاء في تعميم نشرته الوزارة، أن هذه التعليمات جاءت على خلفية تأخر صرف الرواتب عن كافة القطاعات، بسبب عدم توفر السيولة.

يذكر أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة قد حددت يوم غد الأحد موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

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