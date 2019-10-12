سفير الفلبين يزور مرسى البريقة لبحث التعاون المشترك

زار سفير دولة الفلبين لدى ليبيا ألمير كاتو، والوفد المرافق له أمس، مرسى البريقة، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون مع سفارة الفلبين في ليبيا، من أجل توفير المناخ الملائم للعمالة الفلبينية العاملة بالشركة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

الوفد الفلبيني تجول في عـدد من مواقع الشركة بمرسى البريقـــة، برفقة رئيـس مجلـس إدارة الشركة ناجي احفاف، وعـدد من المسؤولين بالشركـة، كما اطلع الوفد على المنشآت الصناعية بميناء مرسى البريقة والمناطق السكنية.

هذا ونوقشت خلال الزيارة جمـلة من النقـاط المهمة، والمتعلقة بإجراءات العمالة الفلبيينة وحل مشاكلها والصعوبات التي تواجهها.

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