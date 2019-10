صحيفة غربية: غارات أفريكوم أضعفت داعش في ليبيا

أفاد موقع إعلامي عسكري أمريكي نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتواجد حوالي 100 مقاتل من تنظيم الدولة (داعش) ينشطون حاليًا في ليبيا.

وأشار موقع صحيفة (ستارز آند سترايبس) إلى أن الغارات الأخيرة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في ليبيا كانت لها “آثار مدمرة” على التنظيم الإرهابي حيث قضت تقريبا على “ثلث” مقاتليه هناك.

ونوهت الصحيفة بأن (أفريكوم) عادت لتنفذ أربع غارات جوية في ليبيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن أوقفت هجماتها الجوية لمدة عام.

